أخبار مصر - شيماء صالح

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن مشروع قانون تقنين عمل الوحدات المتنقلة للطعام هام ويدعم توفير فرص العمل للشباب بجميع المحافظات، ودعم ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، أن مشروع القانون يضع إطارا تنظيميا ويقنن هذا النوع من الأعمال من خلال التحقق من الخدمات الصحية والبيئية وإتاحة الفرصة لوجود أغذية سليمة فضلا عن مساعدة المحليات على تقنين عمل تلك العربات.

ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع القانون سيمكن تلك الوحدات من الاستفادة من حوافز الاستثثمار المتوفرة فى قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم القانون.