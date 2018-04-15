القاهرة - أ ش أ

صرح الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس بنك ناصر الإجتماعي، ان البنك يتيح قروضاً لإنشاء وتجديد حضانات خاصة، ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة “حضانتي”، بناء على مبادرة أطلقتها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، خلال احتفال تكريم الأمهات المثاليات في 21 مارس.

وأضاف فاروق، أن هذا البرنامج الذي تموله وزارة المالية بإجمالي مبلغ قيمته 250 مليون جنيه، يساعد في تأسيس الأطفال وتنمية مهاراتهم، ويوفر خدمة ذات جودة عالية لهم، كما يساهم في حل مشكلة المرأة العاملة، وكذلك مشكلة البطالة.

ولفت نائب رئيس بنك ناصر، إلى أن الفئات المستهدفة بمشروع قرض الحضانة هم العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات وورثتهم والعاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.