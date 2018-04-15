برشلونة -أ ش أ

احتشد مئات الآلاف من الانفصاليين الكاتالونيين وسط مدينة برشلونة اليوم الأحد للمطالبة بالإفراج عن قادة بارزين محتجزين لدى السلطات تمهيدا لمحاكمتهم.

وقد لوح المحتجون بالأعلام الانفصالية خلف لافتة ضخمة كتب عليه (من أجل الحقوق والحريات.. الديمقراطية والوحدة.. نريدهم أن يعودوا للديار”.

ونظم التظاهرة اثنتان من الجماعات المؤيدة للاستقلال, وهما الجمعية الوطنية الكاتالونية وجماعة أومنيوم, واللاتان يقبع رؤساؤهما في السجن في انتظار المحاكمة, لدورهما في محاولة الانفصال الفاشلة من قبل الإقليم.. وقالت شرطة كتالونيا “إن 315 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات”.

وأغرقت حركة الانفصال في الإقليم إسبانيا في أعمق أزمة دستورية لها طيلة عقود, بعد أن تحدى نواب انفصاليون أوامر المحكمة وأجروا استفتاء على الاستقلال في أكتوبر العام الماضي , أدى إعلانهم عن الاستقلال بعد ذلك إلى حملة من قبل السلطات الإسبانية دفاعا عن دستور البلاد والذي يؤكد على وحدتها.