أخبار مصر - شيماء صالح

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن الارهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة ويرجع ذلك للأعمال الكبري التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية فى سيناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال استعراض تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن خطاب رئيس الجمهورية حول قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل 2018، وبيان رئيس الوزراء بأسباب القرار.

وأضاف عبدالعال أن إعلان حالة الطوارئ لضمان استقرار الوطن وسلامة أرضيه وتحقيق الأمن لكافة المواطنين، لافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ فرضته الظروف التى نعيشها.