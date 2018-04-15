القاهرة-أخبار مصر

تنظم مصر مهرجان الشباب الدولي للرياضات الجوية خلال الفترة من 25 حتى 30 أبريل الجاري ; بمشاركة 60 طيار باراموتور وقافز حر من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم .

ويقام المهرجان في منطقة الأهرامات تحت رعاية كل من وزارات الشباب والرياضة والسياحة والآثار ومحافظة الجيزة , ويشرف عليها الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية.

الدول المشاركة هي (مصر – الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – كندا – البرازيل – أسبانيا – فرنسا – بولندا – هولندا – قبرص – كرواتيا – النرويج – المكسيك

– سلطنة عمان – البحرين – المملكة المتحدة).

ويعتبر المهرجان هو الحدث الأول من نوعه الذي يضم الألعاب الجوية (القفز بالمظلات وطيران الباراموتور) وسيتم من خلال فعاليات المهرجان تسجيل رقميين قياسيين بموسوعة “جينيس” العالمية.

وتعتبر البطولة حدثا عالميا للترويج السياحي ووضع مصر على خريطة العالم للبطولات والمهرجانات الرياضية الجوية.