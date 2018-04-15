وكالات

أزال فيس بوك صفحتين مرتبطتين بالزعيم الأبيض ريتشارد سبنسر، إذ تنتمى الصفحتان على موقع التواصل الاجتماعى إلى معهد السياسة الوطنية التابع لـ”سبنسر” وموقعه الإلكترونى artlight.com.

ووفقا لموقع “إندبندنت” البريطانى، تظهر الروابط المؤدية إلى كلتا الصفحتين، التى تضم أقل من 15 ألف متابعًا رسائل خطأ، كما أكد فيس بوك لموقع Buzzfeed News يوم الجمعة أن الصفحات أغلقت، وقال إن نظامه لا يسمح بمجموعات الكراهية على موقعه.

وتأتى هذه الخطوة بعد شهادة الرئيس التنفيذى لفيس بوك مارك زوكربيرج أمام الكونجرس فى وقت سابق من هذا الأسبوع حول سياسات خصوصية شركته وفضيحة كامبريدج الأخيرة، والذى أكد من خلالها إن فيس بوك لا يسمح لمجموعات الكراهية باستخدام منصته.

إذ قال زوكربيرج: “نحن لا نسمح بمجموعات الكراهية على فيس بوك بشكل عام، لذا إذا كانت هناك مجموعة هدفها الرئيسى، أو جزء كبير منها نشر الكراهية، فإننا سنحظرها من المنصة بشكل عام”.

وقال أيضا إن فيس بوك لم يقم بما يكفى لحظر خطاب الكراهية، مستخدما بيانه الافتتاحى ليقول: “من الواضح الآن أننا لم نفعل ما يكفى لمنع استخدام هذه الأدوات للأذى أيضا، وهذا ينطبق على الأخبار الوهمية، للتدخل الأجنبى وكلمة الكراهية “.