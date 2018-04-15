القاهرة - أخبار مصر

أكد الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت ضرورة أن تبذل الدول العربية المزيد من الجهود لحل الخلافات التي تمثل تحديا يضعف من تماسك الأمة في مواجهة التحديات والمخاطر المتصاعدة التي تتعرض لها وتتيح المجال واسعا لكل من يريد السوء بها .

ووجه أمير الكويت – خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ29 اليوم الاحد في مدينة الظهران الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته على حفاوة الاستقبال، كما وجه شكره لملك الأردن على جهوده المقدرة خلال رئاسته لأعمال القمة في دورتها الماضية، معربا عن تقديره للأمين العام لجامعة العربية والأمانة العامة على ما بذلوه من جهود كبيرة لإعداد هذا اللقاء .

وأعرب عن تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة رئاسية جديدة متمنيا له كل السداد والتوفيق لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للبلده الشقيق، كما أعرب عن تعازيه للإشقاء بدولة الجزائر في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين داعيا الله أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بسرعة الشفاء.