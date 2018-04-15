أخبار مصر - د.هند بدارى

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جراج روكسي الذي تقيمه المحافظة خلف مدينة غرناطة بميدان روكسي، للقضاء على ظاهرة انتظار السيارات بالشوارع وتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

واعلن المحافظ خلال الجولة أن جراج روكسي المتعدد الطوابق تحت الأرض يضم 4 طوابق ومقام على مساحة 10 آلاف متر مربع يتسع لـ1700 سيارة بنظام BOT.

وأوضح أن العمل به كان متوقفًا وقامت المحافظة بتسهيل كل الإجراءات والدفع بحركة العمل للانتهاء من المرحلة الأولى، والمزمع افتتاحها خلال شهر مايو وتتسع لـ900 سيارة، وهي المرحلة الأصعب لشمولها على كل محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكى.