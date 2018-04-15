أخبار مصر - د.هند بدارى

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مهنة المحاسبة تمر اليوم بمرحلة صعبة جداً وبالمقارنة بما يحدث مع المهن الاخري كالطب نجد المحاسبة تحتاج الى المزيد من التنظيم وإعادة النظر في شروط الالتحاق بها والتدريبات المستمرة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس بعنوان “الاتجاهات الحديثة في المحاسبة في ظل معايير التقارير المالية الدولية الحديثة وتأثيراتها الضريبية”، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة .

و أوضح عيسى أنه تلقي العديد من الطلبات بمجلس النواب التى تطالب بوضع التشريعات المناسبة للنهوض بهذه المهنة .

وأوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية و رئيس المؤتمر ان المؤتمر يناقش 18 ورقة بحثية مقدمة لعدة باحثين وذلك وفق توجهات الجامعة التى اتضحت خلال إنعقاد مؤتمرها العلمي السابع خلال أوائل أبريل و حصولها على مركز متقدم في التصنيف العالمي .

يأتى المؤتمر وفق توجهات ورؤى وسياسات الدولة التى أفتتحت منذ أيام أكاديمية مكافحة الفساد والتى تتطلب وفق إستراتيجيتها تطوير التصورات المحاسبية ووضع معايير جديدة تتفق والمشكلات الإقتصادية للدولة.