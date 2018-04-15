أخبار مصر - هالة حربي

نظمت وزارة التجارة والصناعة – ممثلة فى قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية- اليوم زيارة ميدانية للممثلين والمستشارين التجاريين لدول تجمع الفيشجراد في مصر للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس تستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز العديدة التى تتيحها الحكومة للمستثمرين خاصة فى ظل القوانين والتشريعات الجديدة التى قامت الحكومة بإقرارها مؤخرا كقانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.

وترأست داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون التعاون الدولي وفد الزيارة والذى ضم الممثلين التجاريين لكل من بولندا، التشيك، سلوفاكيا، المجر ، وكذا ممثلين من كل من وزارة التعاون الدولى، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز التمثيل التجارى.

وأوضحت داليا أن الزيارة تعكس النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية المجر أثناء مشاركته في قمة تجمع “فيشجراد” خلال يوليو الماضى، لافتة إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وزارة الخارجية برئاسة قطاع الاتفاقات التجارية كنقطة اتصال لمتابعة فكرة إنشاء منطقة صناعية لدول الـ “فيشجراد” في مصر.

وأكدت على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الإقليمي بين مصر ودول التجمع في مجالي التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى قيام مجموعة العمل المشكلة بعقد اجتماعين حتى الآن مع سفراء دول الفيشجراد تم الاتفاق خلالها على إجراء الزيارة الميدانية للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب، كما تم الاتفاق على ضرورة تبادل بعثات العمل بين مصر ودول الفيشجراد من خلال تنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين للتعرف على الامتيازات والحوافز الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى مصر وإقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أن برنامج الزيارة قد تضمن تقديم عدد من العروض التقديمية حيث قام اللواء/ محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس – القطاع الجنوبى – بإستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الجنوبية لقناة السويس وكذا بالمزايا الاستثمارية للمنطقة والتسهيلات التى تقدمها للمستثمرين والتى أشار خلالها إلى استعداد وترحيب الهيئة بتنظيم اجتماعات B2B لمستثمرين دول المجموعة.