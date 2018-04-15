القاهرة - أ ش أ

نجحت مباحث التموين بالقاهرة، في ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، داخل مخزنين تابعين لمطاعم بدائرة قسم شرطة الجمالية، وأخر بدائرة قسم شرطة الحدائق.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة قد أكدت قيام المدعو/محمد إ. ع- 31 سنة، مسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الجمالية ومقيم بذات الدائرة، بإدارة المخزن بدون ترخيص يحتوي على كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخله بقصد استخدامها في إعداد الوجبات بالمطعم عمله .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المذكور وعثر بداخله على (كمية من الطيور المذبوحة، وطنين أرز، و250 كيلوجراماً لحوم ودهون، وجميعها مجهولة

المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

كما أكدت معلومات إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة قيام المدعو/حمادة ع. م- 39 سنة، مسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق ومقيم أهناسيا

ببنى سويف، بإدارة المخزن بدون ترخيص يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المخزن بقصد استخدامها في إعداد الوجبات بالمحل عمله.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخله على 8 أطنان أرز- 2,500 طن سكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.