القاهرة - أخبار مصر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ29 في الظهران، وكان العاهل السعودي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي فى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.

وفور وصول الرئيس السيسي التقى مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وأحمد أبوالغيط أمين جامعة الدول العربية بمقر انعقاد القمة.

وتحظى القمة العربية التاسعة والعشرون بمشاركة واسعة من قبل القادة العرب، حيث يشارك فيها عدد كبير من مسئولي المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي.