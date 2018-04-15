الظهران - أ ش أ

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن القمة العربية في الظهران ستتعامل مع كل التحديات التي تواجه الأمة العربية بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك.

وأوضح الملك سلمان -في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتير اليوم الأحد – “تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى والتعامل مع كل التحديات بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك” .

وقد وصل الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مقر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران (مقر انعقاد القمة) وكان في استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط , كما وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر انعقاد القمة واستقبله أبو الغيط حيث دار بينهما حديث مطول عن تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا التي ستناقشها القمة العربية .