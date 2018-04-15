الإسكندرية-أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية -اليوم الأحد- من ضبط بائع للسلع التموينية بمنطقة العامرية ومخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في العامرية والدخيلة; لحيازتهم 8 آلاف و 520 كجم أرز غير مطابق للمواصفات وبه نسب شوائب مرتفعة.

كما تم ضبط صاحب مصنع حلوى بمنطقة مينا البصل غرب المدينة; لقيامة بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري وبحوزته 7 آلاف و800 قطعة حلوى، والمدير المسئول عن ثلاجة تجميد بمنطقة كرموز غرب المدينة; لحيازته 1280 كجم “سبيط” مستورد وقيامه ببيعه للمواطنين على أنه محلي طازج; للاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح.

وتم ضبط صاحبي محل خردوات بمنطقة العطارين وسط المدينة أثناء عرضهما للبيع 4 آف و900 مبسم سجائر أجنبي، 360 ولاعة مجهولين المصدر، بائع بمنطقة العامرية غرب المدينة أثناء عرضه للبيع 1500 قطعة ألعاب نارية محظور بيعها وحيازتها، بائعي محل خردوات بمنطقة الرمل والمنتزه شرق المدينة أثناء عرضهما للبيع 244 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهول المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.