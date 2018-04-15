أخبار مصر - شيماء صالح

استعرض وزير المالية عمرو الجارحي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أهم بنود والأرقام التى اشتمل عليها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 .

وجاءت تلك المؤشرات كالتالي:

-الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و135 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).

-تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 8 مليار و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحليةوالأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليار و305 مليون جنية بزيادة قدرها 160 مليار و319 مليونبالعام الحالي.

-تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد ٨٩ مليار و75 مليون مقابل 110 مليار و148 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدرة 21 مليار و73 مليون جنيه.

-دعم الكهرباء بنحو 16 مليار جنية مقابل 30 مليار جنية للعام الحالي بخفض قدرة 14 مليار جنية بواقع (46.7%)، بينما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو مليار مليون جنيه، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهي ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالي.

بالنسبة للبند الثاني (الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية) ؛ والذي يقدر 106 مليار و926 مليون مقابل 94 مليارا و742 مليونا العام الماللي السابق.

-“دعم نقل الركاب” ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز و وتبلغ تقديراته مليار و850 مليون بزيادة قدرها 89 مليون بالعام الحالي، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 350 مليون بزيادة قدرها 75 مليون، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالي.

-تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019 نحو 2 مليار و341، وتذهب هذة المخصصات لصالح التأمين الصحي علي الطلاب، التآمين الصحي علي المرأة المعيلة، التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي، التأمين الصحي علي الفلاح.

-وبالنسبة للتأمين الصحي الشامل الجديد، تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير الغادرين، نسبة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوى القومي شهرياً.

-تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنية و43 مليون مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 6 مليار و543 مليون، فيما يبلغ تقديرات ( العلاج علي نفقه الدولة) 5 مليار 137 مليون بالعام الحديد مقابل 4 مليار و637 بالعام الحالي.

-تقديرات المنح والمساعدات – وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية، 7 مليار و767 مليون جنية مقابل 4 مليار و884 مليون جنيه بالعام الحالي.

اما “الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية” ويقدر بـ 12 مليار و843 مليون:

-دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3مليار جنية مقابل مليار و400 مليون العام الحالي وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية، كما بلغ دعم تنشيط الصادارات 4 مليار جنيه بزياده قدرها مليار و400 مليون عن العام الحالي.

-دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل العام الجديد 3 مليار و500 مليون مقابل مليار و200 مليون بالعام الحالي بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون.