القاهرة - أخبار مصر

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ29 المقامة في منطقة الظهران بالدمام بالسعودية.

فقد بدأ توافد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب إلى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران تمهيدا لانطلاق القمة.

حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلا من : الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الذي ترأست بلاده القمة العربية

السابقة الـ28 ), والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي , والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي , والرئيس اللبناني العماد ميشال عون , والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

كما استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز كلا : الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله , والرئيس الفلسطيني محمود عباس” أبومازن” , وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة , وأمير

دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, والرئيس السوداني عمر البشير, والرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو , والرئيس العراقي فؤاد معصوم , ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني.

واستقبل العاهل السعودي كلا من : فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي , والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية

المتحدة , رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية , ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح , الذي يرأس وفد بلاده في القمة , ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد , الذي يرأس وفد بلاده في القمة, وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , ممثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة ,ومندوب قطر لدى جامعة الدول العربية سيف بن مقدم البوعينين , الذي يرأس وفد بلاده في القمة.