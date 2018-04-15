اخبار مصر - هالة حربي

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من طباعة وتفعيل مليون و40 ألف بطاقة تموين ذكية خلال 3 شهور ، وهو ما يمثل 5 أضعاف طاقة الإصدار التقليدية لانجاز كافة الطلبات المتأخرة.

جاء ذلك ضمن تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاحد عن موقف استخراج البطاقات التموينية ” بدل فاقد – تالف – فصل اجتماعي” .

وأوضح التقرير أن مكاتب التموين تسلمت نحو 685 ألف بطاقة تموينية ، بجانب وجود 355 الف بطاقة قيد الطباعة وتم الانتهاء من مراجعتها والموافقة على إصدارها.

وكشف التقرير، عن اجمالي الطلبات قيد المراجعة في الانتاج الحربي والتي بلغت نحو 231 الف و116 طلب، حيث تم الموافقة علي 163 ألف و885 طلب ، بينما تم رفض عدد من الطلبات نتيجة لازدواج الصرف او أخطاء طلب من المواطنين مراجعتها وتدقيق البيانات ، وتضمن التقرير بياناً بعدد الطلبات قيد المراجعة والطلبات التي يتم مراجعتها في المديريات الطلبات قيد المراجعة لدي قطاع الرقابة والتوزيع

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن النظام الجديد لتقديم خدمة استخراج بطاقة التموين قضى علي الكثير من المشكلات وخاصة التأخير في الإصدار ، لافتاً ان المنظومة الحالية اسبعدت العنصر البشري من تقديم الخدمة ، وأصبح ولأول مرة من ق المواطن تتبع الخدمة برسالة عن طريق المحمول الخاص بالمستفيدين على الرقم 91237.