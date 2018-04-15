القاهرة - أ ش أ

وقع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بروتوكول تعاون، لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي بإقراض المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمشروعات الكبيرة بفائدة 7% .

قام بالتوقيع المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة ميرفت سلطان، رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات، في حضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد من رؤساء جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمسئولين بقطاع الاستثمار والاقراض والمخاطر بالبنك المصري لتنمية الصادرات .