القاهرة-أخبار مصر

يخضع صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران اليوم الأحد؛ لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة الفريق القادمة. وأوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق أن اللاعب تحسن بشكل كبير ولديه فرصة كبيرة للحاق بالتدريبات الجماعية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

من ناحية اخرى ينتظم هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق اليوم الأحد بعد تعرضه لكدمة في الرأس في مران الامس وشعر بعدها بدوار بسيط.

يستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.