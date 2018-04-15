الكويت-أ ش أ

تنطلق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان العربي لمسرح الطفل بالكويت -غدا الاثنين- وتستمر على مدار أسبوع وذلك على مسرح الدسمة تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الكويتي الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري.

وصرح مدير إدارة المسرح في المجلس الكويتي الوطني للثقافة والفنون والآداب مدير المهرجان أحمد التتان إن فعاليات المهرجان ستبدأ بحفل الافتتاح على مسرح الدسمة، والذي سيتضمن عرضا مسرحيا بعنوان” حديث السندباد”، مصحوبا بمعرض فني يستمر طيلة أيام المهرجان.

وأشار إلى أنه تم اختيار خمس مسرحيات للعرض والتنافس على جوائز المهرجان، التي تم اختيارها بعناية ووفق محاذير ومعايير دقيقة وضعتها لجنة الاختيار والمشاهدة بما يخدم المسارات الثلاث الرئيسية لهذا المهرجان إذ يتمثل المسار الأول فى زرع قيمة الولاء والانتماء للوطن، بينما المسار الثانى بالبناء المعرفي وتوسيع مدارك الطفل وحصيلته وخياله، أما الثالث فيتمثل في خلق حالة من الترفيه الإيجابي.

وأضاف إن المهرجان سيتضمن كذلك أنشطة للأطفال، ومسابقات قبل جميع العروض بساعتين، وسيقام على هامش المهرجان، وعلى مدار خمسة أيام، ورشة لصناعة دمى القفاز، إضافة إلى محاضرة بعنوان “مسرح الطفل العربي بين التقليد والتجديد” تلقيها الدكتورة الجزائرية جميلة الزقاي.

وستتنافس العروض فيما بينها على أربع جوائز مادية، قيمة كل منها 7 آلاف دينار كويتي (نحو 23 ألف دولار أمريكي)، وفق اختيار لجنة التحكيم التي سيتم الإعلان عنها في حفل الافتتاح، فيما ستقدم عروض المهرجان العربي السادس لمسرح الطفل للجماهير على مسرح الدسمة في الساعة الثامنة مساء خلال فترة المهرجان، الذي سيستمر حتى 22 أبريل الجاري.