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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور والمباحث حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1315 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 362 مخالفة مرورية متنوعة ” نموذج 125 “و54 مخالفة إزالة ملصقات و84 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 12 سيارة و130 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و37 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 30 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و32 رخصة لمخالفة البيئة و103 مخالفات تجاوز سرعة “رادار” وسحب 40 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و36 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 207 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 53 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 53 مخالفة سيارات لشروط الترخيص “تحميل ركاب فى الصندوق” و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .