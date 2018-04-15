دمشق - أ ف ب

تبدأ بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في مدينة دوما اليوم/ الأحد غداة وصول فريقها الى سوريا، تمهيداً لمباشرة تحقيقاتها حول هجوم كيميائي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه.

وأكد معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان دعم بلاده لعمل هذه البعثة، وأوضح أنها سندعها تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط.

واضاف أن “ما سيصدر عنها سيكذب الادعاءات” بحق بلاده.

كانت مدينة دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق قد تعرضت في السابع من الشهر الحالي، لهجوم تسبب بمقتل أربعين شخصاً جراء تنشق غازات سامة، وفق ما أفاد مسعفون وأطباء محليون، واتهمت دمشق باستخدام سلاح كيميائي في القصف، الأمر الذي نفته بالمطلق.