القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسات الشروط والمواصفات لـ 30145 قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة يوم 13 مايو المقبل.

تتراوح مساحات الأراضي بين 209م2 و1500م2، تطرحها الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل، بنظام القرعة العلنية، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساء خلال أيام العمل الرسمية، منها 14248 قطعة أرض إسكان إجتماعي و10626 قطعة أرض إسكان متميز، و5271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً.

وأوضح وزير الإسكان، أن إستمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، يتم تقديمها خلال المدة من 20 يونيو وحتى 19 يوليو 2018، بفروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساء خلال أيام العمل الرسمية، ويتم تسليم الأرض تباعاً خلال فترة محددة بإخطار التخصيص، ومناطق الأراضي ستكون متاحة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.