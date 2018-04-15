ناي بي داو - أ ش أ

استقبلت ميانمار أول 5 أشخاص من أصل نحو 700 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا، الذين فروا من أعمال العنف الدائرة في ولاية راخين إلى بنجلاديش المجاورة، وذلك على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة بأن ميانمار ليست مستعدة لعودتهم.

وأكدت حكومة ميانمار، في بيان اليوم /الأحد، أن 5 أفراد ينتمون لعائلة واحدة وصلوا إلى مركز استقبال بولاية “راخين” الواقع غربي البلاد.

وأضاف البيان أن أفراد العائلة خضعوا لفحوصات من قبل مسئولين في وزارتي الهجرة والصحة، وأن وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين أمدتهم ببعض المواد الضرورية كالأغطية وأواني مطبخية وغيرها.

يشار إلى أن ميانمار وبنجلاديش وقعتا اتفاقا في يناير الماضي لإكمال العودة الطوعية للروهينجا إلى ميانمار على مدار عامين، وأعدت ميانمار مركزي استقبال قرب الحدود بولاية راخين تقول إنهما مخيم مؤقت لاستقبال الواصلين الأوائل.