باريس -أ ش أ

أكد البروفيسور الفرنسى آلان يلتيك, رئيس قسم الطب الفيزيائي في مستشفى (فرناند فيدال) الفرنسية مسؤولية جزىء فى الشفاء من الإصابة بالسكتة الدماغية.

وكشفت التجارب – التي أجراها البرفيسور إريك جوفرن, أستاذ الأعصاب فى مستشفى (لاريبوازيار) الفرنسية, خلال تجاربه التي نفذها على الفئران والقردة التي أصيبت بالسكتة الدماغية, والتى تصيب 150 ألف شخص فى فرنسا – عن دور هذا الجزىء فى فرص الشفاء.

وكان البروفسور اريك جوفرن, وفريقه قد توصلوا إلى أن هذا الجزىء – بعد عدة أيام أو أسابيع من الإصابة بالسكتة الدماغية – قادر على استعادة حركة الأعصاب , فيما تعد إشارة مشجعة لتطوير علاجات فى هذا الصدد وإجراء المزيد من الأبحاث على الإنسان.