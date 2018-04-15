أخبار مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم/ الأحد – أول تعاملات الاسبوع – بدعم من مشتريات المستثمرين، والمؤسسات وصناديق الإستثمار المحلية والعربية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” 0.24 % مسجلا 17658.41 نقطة.

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 50” بنسبة 0.39 % مسجلا 3007.31 نقطة.

وصعد مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 0.34 % مسجلا 18263.07 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.19 % مسجلا 869.3 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.07 % ليبلغ مستوى 2264.44 نقطة.