القاهرة -أ ش أ

اعلن أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة إن بلاده اختارت مصر للترويج للثقافة الكازاخية العميقة

وجاءت مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب الماهرين البارزين والمعروفين عالميا إلى القاهرة على رأسهم الدكتورة إيمان موساخاياييفا وهي فنانة مشهورة، وحصلت على لقب فنانة اليونسكو للسلام وتشغل منصب رئيس أكاديمية كازاخستان للفنون.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك بدار الأوبرا.

وأضاف أرمان إيساغالييف أن هذا الحفل جاء بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس العاصمة الكازاخية “آستانا” وهي أحدث عاصمة في العالم وكذلك في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي لتحديث الوعي والثقافة الكازاخية في العالم المعاصر، واشار إلى أن الحفل يعرض مجموعة من الموسيقى الكلاسكية والفن الكازاخي التقليدي والأغاني.