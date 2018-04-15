القاهرة - أ ش أ

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سبل التوسع في إنشاء مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، والتيسير على المستثمرين في هذا المجال ودعم المربين.

وأكد وزير الزراعة – خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة – أن القيادة السياسية حريصة على دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الاستثمارات، وخاصة في المجال الزراعي، لاسيما في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نظرا لبعدها الاستراتيجي الهام لمصر.

وأشار البنا إلى أن مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني تعد من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها نظرا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التي يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.