بغداد - أ ش أ

انطلقت اليوم/الاحد عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتفتيش الصحراء بشمال الطريق الدولي غربي محافظة الأنبار العراقية.

وأفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار اليوم الأحد، بأن تشكيلات الفرقة الأولى من الجيش وبمساندة الطيران العراقي والتحالف الدولي شرعت بعملية عسكرية واسعة لتفتيش الصحراء

شمال الطريق الدولي غربي الأنبار.

وأضاف المصدر أن العملية تأتي بإشراف قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي وتهدف إلى البحث والتحري عن ما تبقى من أوكار داعش الإرهابي.

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على المدن المحررة بالأنبار, فيما تواصل تلك القوات ملاحقة عناصر “داعش” في الصحراء بعدما لجأوا إليها للاختباء هاربين من تلك المدن التي تم تحريرها.