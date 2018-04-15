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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

أسفرت الحملات، التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 11 سيارة متروكة، ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .