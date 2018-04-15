القاهرة - أخبار مصر

تنطلق اليوم / الاحد فعاليات القمة العربية الـ٢٩ فى منطقة الطهران بالدمام (المنطقة الشرقية) بالمملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن تبحث القمة القضية الفلسطينية والتحديات التى تواجهها بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، وتطورات الأزمة السورية .

كما تناقش القمة الوضع فى اليمن ، بجانب بحث الوضع فى ليبيا، وما يواجهه من صعوبات، فضلا عن مناقشة القادة العرب سبل مواجهة الإرهاب والجهد المستمر والدءوب الذى تبذله الدول بالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لمحاربته.