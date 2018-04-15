القاهرة - أخبار مصر

تنطلق اليوم الاحد، أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين، فيلامركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب; لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية.

وتحظى القمة العربية التاسعة والعشرون بمشاركة واسعة من قبل القادة العرب، كما يشارك فيها عدد كبير من مسئولي المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندا تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه.