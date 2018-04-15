أخبار مصر - الاحد 15 ابريل 2018

– «قمة الظهران» العربية تنطلق اليوم بمشاركة السيسى
– غرفة السياحة تطارد سماسرة الحج

الاهرام

– «قمة الظهران» العربية تنطلق اليوم بمشاركة السيسى

– مصر تعرب عن قلقها للتصعيد الراهن

– مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك خالد بن الوليد 2018

– مصادر لـ «الأهرام»: الضربات على سوريا لن تدرج على جدول الأعمال

– وفد مصرى يصل إلى غزة لإجراء مباحثات بشأن ملف المصالحة الفلسطينية

– إحباط عملية إرهابية بوسط سيناء

– رئيس مجلس الوزراء ينعى الشهداء

– القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبى الثالث عشر للأنف والأذن والحنجرة

– محمد صلاح أفضل هداف إفريقى فى الدورى الإنجليزى ويهدد رقم رونالدو

الاخبار

– مواجهة الإرهاب تتصدر أعمال القمة المصرية البرتغالية

– افتتاح كوبري «قوص».. ووضع حجر أساس محور »نقادة« وميناء قنا النهري

– غرفة السياحة تطارد سماسرة الحج

– 5 ماكينات خياطة لتدريب مرضي «الجزام» علي تصنيع المفروشات

– وزير القوي العاملة يلتقي قيادات اتحاد العمال

– النقض تؤيد المؤبد لمرشد الإخوان وغزلان وأبو بكر في «غرفة عمليات رابعة»

– تأكيدا لانفراد «الأخبار».. انقضاء دعوي عز وقيادات الصناعة بـ»حديد الدخيلة«

 