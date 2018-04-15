صحافة مصرية: مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك خالد بن الوليد 2018
أخبار مصر - الاحد 15 ابريل 2018
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– غرفة السياحة تطارد سماسرة الحج
الاهرام
– «قمة الظهران» العربية تنطلق اليوم بمشاركة السيسى
– مصر تعرب عن قلقها للتصعيد الراهن
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