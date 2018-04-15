أخبار مصر - الاحد 15 ابريل 2018

– فرنسا: سنعمل من أجل استئناف العملية السياسية

– الولايات المتحدة تدعو إلى تكثيف العقوبات على فنزويلا

الاتحاد

– بوتين يندد بالضربات ويصفها بـ«العمل العدواني»

– «الهلال» توقع اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع في 5 محافظات

– أزمات المنطقة والتدخلات الإيرانية أمام القمة العربية اليوم

– واشنطن: استهداف النظام مجدداً إذا استخدم «الكيماوي»

– مقتل 9 مسلحين و«طالبان» تقطع الكهرباء عن كابول

– لافروف يوجه اللوم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في قضية سكريبال

– فرنسا: سنعمل من أجل استئناف العملية السياسية

– الإرهابي النعيمي يحتفل بزواج ابنه والصحف القطرية تبارك

الخليج

– «فالكون ورافال وتورنادو» أحدث المقاتلات في الهجوم على سوريا

– الشرعية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها الحوثيين بالصواريخ الباليستية

– الولايات المتحدة تدعو إلى تكثيف العقوبات على فنزويلا

– روسيا تتهم «منظمة الحظر» بالتلاعب في تحقيقات سكريبال

– إعلاميون يتعهدون بفضح علاقة «الإخوان» بقناة«الشرق»

– صواريخ الحوثي تقتل مسناً في حيس وطفلاً في تعز

– منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تبدأ أخذ عينات من دوما

– جنود «إسرائيليون» سابقون: أوامر عسكرية دفعتنا لقتل العزل

– قرقاش: ليس هناك نصر عسكري في سوريا