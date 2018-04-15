عدن - أ ش أ

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط, نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استعداد بلاده لأي دور يخدم السلام في اليمن وأمنه واستقراره, مجددا موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته.

وأشار المبعوث – خلال لقاءه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء السبت- إلى أن العلاقة اليمنية-الروسية قوية وتاريخيه ومتجددة, لافتا إلى التحضيرات الجارية للاحتفاء في نوفمبر القادم بالذكرى ال` 90 لتأسيس العلاقات اليمنية-الروسية.

من جانبه أشاد الرئيس اليمني بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, والقرارات الأممية ذات الصلة, وفي مقدمتها القرار (رقم 2216).