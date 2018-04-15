القاهرة - أخبار مصر

أكدت مصادر أمنية إن بريطانيا تدرس شن هجوم إلكتروني إنتقامي ضد روسيا ردا على هجوم تتهم فيه موسكو باستهداف البنية التحتية البريطانية، حسبما نقلت رويترز عن صحيفة صنداي تايمز، الأحد.

ووصلت علاقات بريطانيا مع روسيا إلى أدنى مستوى له، مع اتهام موسكو بالوقوف وراء هجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي سابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا، وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة تم على إثرها طرد عشرات الدبلوماسيين.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أيضا أن مسؤولي المخابرات البريطانية يستعدون لمواجهة هجوم إلكتروني سيطلقه قراصنة روس ويتضمن معلومات محرجة عن سياسيين وأشخاص بارزين.، بحسب قناة “سكاي نيوز ” الاخبارية.