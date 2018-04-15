عمان - أ ش أ

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرى خلاله بحث التطورات على الساحة السورية.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن الملك عبد الله قوله إن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وأمن وسلامة شعبها يتحقق عبر الحل السياسي.

وأحبط مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي لإدانة الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سوريا , حيث طلبت موسكو في جلسة طارئة لمجلس الأمن إدانة “العدوان” بعد الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السوري وقدمت مشروعا إلى المجلس بهذا الخصوص.