أخبار مصر - سماء المنياوي

وجه الدكتور أحمد عمادالدين راضى، وزير الصحة والسكان، بالتحقيق الفورى والعاجل في واقعة مستشفى هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، وذلك بعد الاعتداء على مدير المستشفى وصفعه على وجهه من زوج ممرضة تعمل بالمستشفى لرفضه أجازة” غير وجوبية” لها.

وأكد وزير الصحة والسكان لمدير المستشفى – خلال إستقباله، مساء السبت، الدكتور مصطفى شكري مدير المستشفى المعتدى عليه، بمقر معهد القومي للتدريب بالعباسية – :” انا في ظهرك وحقك هيرجعلك.. ومن بكرة انت في مكتبك”.

واشار وزير الصحة والسكان إلى أن التعدى على اى من الفريق الطبى هو أمر غير مقبول، مشددا على اجراء تحقيقا موسعا فى الواقعة للممرضة ، وسيشمل التحقيق أيضا موظفي أمن المستشفى لتقصيرهم فى أداء عملهم، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات سترفع له شخصيا وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وذكر وزير الصحة والسكان انه تواصل مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لمتابعة مجريات التحقيقات، والمحضر المقدم من مدير المستشفى في الواقعة، مؤكدا أن هذه الواقعة تعد اهانة واعتداء على طبيب اثناء تادية عمله، وانه لا تهاون في حق اى طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى.