القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك الطرود البريدية محاولة تهريب كمية من زيت مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره، طبقا لقانون مكافحة المخدرات وتعديلاته.

واكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح اليوم – إن مأمور الحركة أحمد حسني اشتبه في مشمول “بوليصة” الشحن عبارة عن ظرف مستندات، وبفتح المظروف تبين وجود 110 جرامات من زيت مخدر الحشيش.

وقرر مدير عام جمارك الطرود البريدية عبدالمنعم عليوة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المختصة.