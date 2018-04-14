الرياض - الدمام - أ ش أ

اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن التصعيد الأخير في الأزمة السورية يدعو إلى القلق الشديد، مؤكدا دعم مصر الدائم للحلول السياسية وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب جراء الحروب ودعم الحكومات الشرعية والجيوش الوطنية.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة – في حوار مع قناة (النيل للأخبار) الليلة – على أن موقف مصر ثابت بشأن تجريم الأسلحة غير التقليدية أو المحرمة دوليا، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف فيما يخص الوضع في سوريا وذلك عبر المنظمات الدولية ووسائلها.

واضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن التصعيد الذي حدث في سوريا فجر اليوم سيكون له أثر كبير في تناول هذا الموضوع غدا في أعمال القمة العربية الـ 29 بحضور الرؤساء والقادة العرب، مضيفا أن مكافحة الإرهاب ستكون أيضا على جدول أعمال القمة بالإضافة إلى متابعة النشاطات التي تم التكليف بها في القمة السابقة وتطورات الوضع في ليبيا واليمن.

وحول لقاءات الرئيس على هامش القمة، قال المتحدث الرئاسي إن الرئيس السيسي التقى مساء اليوم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وبحث معه التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، حيث تم التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن ليبيا وعودتها إلى ما كانت عليه وإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي التقى أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتناول معه آخر المستجدات بشأن المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والتي بذلت مصر فيها مجهودا كبيرا من أجل موقف القاهرة الثابت بشأن القضية الفلسطينية.