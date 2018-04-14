القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان (فضل الدفاع عن الأوطان والعمل على وحدة صفها).

وأكدت وزارة الأوقاف – في بيان اليوم السبت – على جميع الأئمة الإلتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الإلتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مشيرة إلى ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي. وحذرت الأوقاف من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.