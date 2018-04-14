موسكو - أ ش أ

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية لم تتوقف رغم الضربات الغربية التي استهدفت دمشق وضواحيها.

وقال رئيس المركز اللواء يوري يفتوشينكو – في بيان علي موقع وزارة الدفاع الروسية، نقلته قناة (روسيا اليوم) – إن خروج جميع المسلحين من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية إكتمل بعد مغادرة آخر دفعة من المسلحين وعوائلهم.

وأوضح أن إجمالي عدد من غادر مدينة دوما وصل إلى 21 ألفًا و154 شخصًا من المسلحين وأفراد عائلاتهم.

وأكد خروج 67 ألفًا و680 شخصًا من المسلحين وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية، بمشاركة حاسمة من المركز الروسي للمصالحة.