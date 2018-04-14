القاهرة - أ ش أ

رفضت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم السبت السماح بدخول دبلوماسية أمريكية بدون تأشيرة مسبقة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول الدبلوماسية الأمريكية بريانا جريس بار القادمة من دبي تبين إنها لا تحمل تأشيرة دخول مسبقة كما تقضي القواعد المعمول بها.

يذكر أن مصر بدأت في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عام 2010 ، ويقضي بضرورة حصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.