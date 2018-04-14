وكالات

تعادل إنتر ميلان، اليوم السبت، مع مضيفه أتالانتا سلبيًا، في المباراة التي احتضنها ملعب “أتليتي آتزوري إيطاليا” ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري آ).

ويعد ذلك هو التعادل الثاني على التوالي لأتالانتا والعاشر له هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وخسر في 9، والـ12 للإنتر بعدما فاز في 13 مباراة وخسر في 4.

ورفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 60 نقطة في المركز الخامس، وأتالانتا إلى 49 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا.