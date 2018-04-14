المتحدث بإسم الرئاسة : الرئيس السيسي أكد خلال لقائة السراج على ضرورة وجود ليبيا قوية موحدة 14-4-2018 2018/04/14 - 23:25 المتحدث بإسم الرئاسة : الرئيس السيسي أكد خلال لقائة السراج على ضرورة وجود ليبيا قوية موحدة 14-4-20182018-04-14T23:25:26+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة وزير الزراعة : هناك عددمن التطبيقات و الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية 14-4-2018 هيئة الرقابة الإدارية تعلن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 14-4-2018 الرئيس السيسي يستقبل بالسعودية فايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبي 14-4-2018 الرئيس السيسي يستقبل بالسعودية الرئيس الفلسطينى محمود عباس 14-4-2018 الإدارة العامة للمرور : حملات لتوعية النقل الثقيل بالإلتزام بالسير فى الجانب الأيمن 14-4-2018 رئيس الوزراء يؤكد إهتمام الدولة بتطوير قطاع صناعة الدواء 14-4-2018
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