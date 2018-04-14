ليما - أ ش أ

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس القادة المجتمعين في قمة الأمريكتين بعاصمة بيرو (ليما) اليوم السبت إلى القيام بالمزيد لعزل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واكد بنس “إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التطورات في فنزويلا ، ودعا بنس مادورو الى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفنزويليين الذين يواجهون نقصا في الغذاء والأدوية وسط أزمة إقتصادية حادة.

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت أوائل الشهر الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 20 مايو المقبل ، وذلك في استحقاق سيحاول خلاله الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو الفوز بولاية ثانية مدتها ست سنوات.