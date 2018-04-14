أخبار مصر - د. هند بداري

افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم السبت أعمال تطوير معهد إعداد القادة بحلوان، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، ود. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، ود. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء.

وقام د. عبد الغفار بمشاركة شباب الجامعات في الأنشطة الرياضية وسباق الدراجات ومباراة كرة القدم مع أبنائه الطلاب، كما شاهد الوزير عرضًا رياضيًا حيًا لطلاب التربية الرياضية، وعرضًا فنيًا للباليه الراقص.

واصطحب الوزير الحضور في إفتتاح قاعة الإحتفالات الكبرى بالمعهد، والمسرح الروماني.

وعلى هامش الإفتتاح عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا استعرض فيه خطة وزارة التعليم العالي لتطوير معهد إعداد القادة ليكون مصنعًا لتخريج قادة من شباب الجامعات ومركزًا لغرس قيم الوفاء للوطن ونشر الوعي، وتعزيز روح الوطنية والانتماء.

وأضاف ان أعمال التطوير لم تكلف ميزانية الدولة أي أعباء بل إن وزارة التعليم العالي تعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من أجل تطوير المعهد.