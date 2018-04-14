الظهران - أ ش أ

بحث رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، خلال لقائهما مساء اليوم السبت بمدينة الظهران عشية مشاركتهما في القمة العربية، آخر تطورات الأوضاع الليبية.

وأكد السلمي – خلال اللقاء – دعم البرلمان العربي للحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

وعبر السلمي – بحسب بيان صدر اليوم – عن استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم العملية السياسية في دولة ليبيا.