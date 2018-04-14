القاهرة - أ ش أ

أصبح محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي يسجل عدد أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بإحرازه 30 هدفا مع فريقه ليفربول، محطما رقم أسطورة تشيلسي النجم الإيفواري دورجبا.

وسجل صلاح الهدف الثاني اليوم لليفر في مرمي بورنموث، ليواصل صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدف.

كما تخطي صلاح رقم نجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو، ولاعب أرسنال السابق روبين فان بيرسي، اللذان سجلا في 21 مباراة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي، (رونالدو في موسم 2007-2008 – فان بيرسي في موسم 2012-2013) حيث أصبح صلاح أول لاعب يسجل في 22 مباراة بالدوري الانجليزي في موسم واحد.

ووصل صلاح اليوم بهدفه للرقم 40 في جميع المسابقات مع ليفربول لينجح في معادلة رقم إيان راش أسطورة ليفربول، الذي سجل 40 هدفا خلال موسم واحد موسم 1986-1987.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل هدف واحد خلال المباريات القادمة ليعادل أرقام كلا من لويس سواريز، كريستيانو رونالدو، وآلان شيرار، الذين سجلوا 31 هدفا في موسم واحد في “البريميرليج”، ويمتلك صلاح 30 هدفا في الدوري يتصدر بهم ترتيب هدافي “البريميرليج” هذا الموسم.