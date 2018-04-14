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احتفل فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) الذي توج به في الجولة الماضية، بالفوز على بروسيا مونشنجلادباخ 5-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري.

وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب فريق بايرن ميونخ تأخره بهدف إلى فوز ساحق أمام ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 5-1.

وتقدم جلادباخ بهدف سجله جوزيب دراميتش في الدقيقة التاسعة، وتعادل ساندرو فاجنر لبايرن في الدقيقة 37، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 41، قبل أن يسجل تياجو ألكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة 51، فيما تكفل ديفيد ألابا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67، ليختتم بعدها روبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن في الدقيقة 82.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بروسيا مونشنجلادباخ عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وكان بايرن ميونخ توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية، محققًا لقبه السادس على التوالي في البوندسليجا.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى للبايرن على ملعبه بعد تتويجه باللقب.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي بكأس ألمانيا، ثم مواجهة هانوفر يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من البوندسليجا، قبل المباراة المرتقبة أمام ضيفه ريال مدريد، في 25 أبريل (نيسان) الجاري، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.